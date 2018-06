Questa gita è dedicata a chi ama la fotografia di paesaggio. Accompagnati dal fotografo Luca Cazzaniga, membro dell’Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti, percorreremo il sentiero dei Grandi Alberi che dall'abitato di Morterone sale verso Costa del Palio. Il semplice sentiero ci permetterà di osservare una decina di alberi monumentali. Le loro gigantesche chiome, i tronchi secolari, le radici avvinghiate al terreno forniranno il soggetto principale di questo trekking fotografico. Non mancheranno anche incantevoli scorci sulle montagne della Valsassina e della Val Brembana oltre a piccole cascate, ruscelli e altipiani erbosi. Luca Cazzaniga seguirà i partecipanti in un vero e proprio mini-workshop all'aria aperta fornendo informazioni e consigli su come approcciarsi alla fotografia di paesaggio.



Ritrovo

Ore 09:30 a Via Provinciale, 25, Ballabio



Quota di partecipazione

25.00€ (per i soci), 30.00€ (per i non soci).



Difficoltà: Medio Facile

Dislivello: 300 m

Lunghezza: 8 km

Tempo Totale di cammino: 3 ore (escluse le soste per le foto e il pranzo)

Termine gita: attorno alle 16:00



Pranzo: al sacco.

Equipaggiamento: E’ necessario che ogni partecipante porti con sé la propria macchina fotografica e, se lo possiede, il cavalletto. Abbigliamento; scarponcini da montagna o scarpe da trekking, borraccia da 1 litro/thermos, zaino, crema da sole, occhiali da sole, cappellino, giacca o mantellina impermeabile. Bastoncini da trekking facoltativi.



Per iscriversi consultare la pagina della gita: https://associazione.giteinlombardia.it/gita/fotografare-i-grandi-alberi-trekking-fotografico-a-morterone