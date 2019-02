Dario Franceschini incontra i lecchesi in Sala Ticozzi

Giovedì 28 febbraio alle 21 Dario Franceschini, parlamentare del Partito Democratico, già ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sarà a Lecco nella sala Don Ticozzi di Via Ongania 4, per incontrare i cittadini lecchesi e presentare la candidatura di Nicola Zingaretti alle primarie del 3 marzo.

«Questo momento di incontro aperto a tutti è un'occasione speciale. Persone come Dario Franceschini, con la propria esperienza e la propria storia, al fianco di Nicola Zingaretti ci infondono speranza e fiducia per un nuovo Partito Democratico che sappia interpretare al meglio, con ritrovata coesione, le tante sfide culturali e politiche del futuro, insieme ad un campo aperto e grande di forze sociali e civiche» spiegano gli organizzatori del comitato Piazza Grande Lecco per Nicola Zingaretti.

«Viviamo in un tempo in cui nella politica e nella società risuonano forti e preoccupanti segnali di intolleranza, astio ed egoismo. Questo clima fatto di rabbia e paura non ci appartiene e fa male all'Italia, popolo che ha invece già saputo dimostrare nei momenti più difficili grande generosità, solidarietà e fratellanza. Sentiamo la responsabilità di difendere e rilanciare questi valori».