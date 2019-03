Franzoso e Missiroli ospiti alla Libreria Volante

Dal "disobbediente "Andrea Franzoso, ospite de La Libreria Volante di Lecco per raccontare quanto essere onesti sia "la vera rivoluzione", all'incontro con Marco Missiroli (nella foto), a Lecco per presentare il suo ultimo romanzo: "Fedeltà".

Due appuntamenti imperdibili alla libreria di via Bovara, in programma a distanza ravvicinata ed entrambi inseriti nella decima edizione del festival Leggermente: atteso per giovedì 21 marzo alle 21 l'ex funzionario dell'internal audit di Ferrovie Nord Milano che nel 2015 ha denunciato le esagerate spese del presidente di Ferrovie Nord, mentre è fissata per sabato 23 marzo alle 18 la presentazione del libro di Missiroli, autore del bestseller "Atti osceni in luogo privato" nonché Premio Campiello Opera Prima con il suo romanzo d'esordio, "Senza coda".

«Siamo felicissimi - commenta Serena Casini, titolare de La Libreria Volante - di ospitare due autori cosi importanti, l'uomo che ha alzato la testa davanti alla corruzione e che racconta la sua storia in un libro per ragazzi e uno per adulti e, dall'altra parte, il brillantissimo Missiroli, in meritato odore di Premio Strega».

Essere onesti è la vera rivoluzione

Andando con ordine, è nuovamente ospite de La Libreria Volante Andrea Franzoso, che nel suo "Il disobbediente" e nel successivo "#Disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione" dedicato ai più giovani ha narrato la sua personale esperienza e riflettuto su quel bivio dinanzi al quale, talvolta, ci si trova: parlare anche quando può essere controproducente, oppure voltarsi dall’altra parte e far finta di non vedere? La storia è divenuta nota grazie alle numerose apparizioni televisive di Franzoso: è il 2015 quando questo ormai ex funzionario delle Ferrovie Nord sceglie di segnalare come il suo presidente utilizzi denaro pubblico per i propri interessi. Spese folli, come sono state definite: materiale porno, viaggi, abiti firmati, poker online, quadri per l'ex presidente della Regione Lombardia e molto altro. Una decisione, quella di Franzoso, che gli costerà il lavoro ma che è la "vera rivoluzione". L'evento è dedicato ad adulti e a ragazzi dai 9 anni in su.

"Fedeltà"

Atteso per sabato 23, invece, lo scrittore nato a Rimini ma milanese d'adozione Marco Missiroli, alla Libreria di via Bovara per parlare di "Fedeltà", edito da Einaudi. Un appuntamento, questo, che avrà per protagonista un romanzo che parte da una provocazione: siamo sicuri che resistere a una tentazione significhi essere fedeli? E se quella rinuncia rappresentasse il tradimento della nostra indole più profonda? Una coppia di coniugi, un malinteso su un possibile tradimento e, da lì, un effetto domino sulla loro relazione: «In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli che tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei nostri tempi, il racconto- si legge nella presentazione del libro - si fa talmente intimo da non lasciare scampo. Con una scrittura ampia, carsica, avvolgente, Marco Missiroli apre le stanze e le strade, i pensieri e i desideri inconfessabili, fa risuonare dialoghi e silenzi con la naturalezza dei grandi narratori».

Per ulteriori informazioni: La Libreria Volante, via Bovara 30, telefono 0341 1840524, info@lalibreriavolante.it​