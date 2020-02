A Garlate sfilata di carnevale con tante novità, mobilitati gli oratori di quattro paesi

Domenica 23 febbraio andrà in scena come da tradizione la sfilata di Carnevale organizzata dagli oratori dell'Area Omogenea di Garlate, Olginate, Pescate e Valgreghentino. Il ritrovo è in proramma alle ore 14 in piazza Matteotti, nel centro storico di Garlate.

Da qui, alle 14.30, il colorato corteo di maschere, carri e coriandoli partirà alla volta delle vie del paese fino all'arrivo in oratorio, tra musica, animazione e spettacoli. L'iniziativa avrà il contributo del Comune di Garlate e il patrocinio delle Amministrazioni degli altri tre paesi coinvolti.

«Quest'anno il programma è però ricco di novità che renderanno la sfilata ancora più vivace e divertente - commenta Diana Nava, assessore alla cultura del Comune di Garlate - Le percussioni della Street Band Bandadram di Chiavenna accompagneranno tutta la sfilata e si esibiranno in un entusiasmante esibizione in via Barzago, dove verrà effettuata una sosta per assistere anche allo spettacolo di Clowneria dell'associazione Veronica Sacchi. Insieme ai carri degli Oratori, sfilerà anche la lucia di Garlate del Gruppo Manzoniano Lucie e un'auto dello sponsor Autovittani aprirà il corteo, tra musica e coriandoli. Al termine della sfilata ci sarà il rinfresco in oratorio dove continueranno i giochi e le animazioni e sarà possibile guardare la mostra interattiva sul carnevale con foto di tanti anni fa. Durante l'attesa iniziativa - conclude Diana Nava - sarà divertente riconoscere amici e parenti».

Al carnevale di domenica 23 febbraio sono invitati non solo i residenti di Garlate, Olginate, Valgreghentino e Pescate, ma anche grandi e bambini da tutto il territorio lecchese.