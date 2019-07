Garlate si prepara alla Festa delle Corti, ecco la data ufficiale

Sabato 7 e domenica 8 settembre. Questo il week-end nel quale andrà in scena la Festa delle Corti 2019. Anche se manca ancora più di un mese è bene segnarsi la data - appena ufficializzata - dell'evento simbolo di Garlate che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Si tratta infatti di una delle manifestazioni più apprezzate proposte in provincia di Lecco, dedicato a storia, cultura e tradizioni, tra visite guidate alle caratteristiche corti, degustazioni e riscoperta degli antichi mestieri.

La manifestazione è giunta all'edizione numero 28 e verrà come sempre organizzata dall'Amministrazione comunale (nella foto sotto il sindaco Beppe Conti e l'assessore alla Cultura Diana Nava) in accordo con la biblioteca civica Piera De Gradi e le associazioni del paese, oltre a tanti cittadini che si mobiliteranno con giochi, spettacoli e apertura straordinaria delle proprie corti. Come si legge nel primo volantino di presentazione, gli ingredienti dell'evento saranno in particolare: "Artigianato, mercatini, folclore, gastronomia, spettacoli teatrali e musicali ambientati nelle vecchie corti del paese".

La Festa delle Corti di Garlate si aprirà sabato 7 settembre alle ore 18 ed entrerà nel vivo il giorno successivo con l'attivazione dei punti ristoro a mezzogiorno. Prossimamente verrà presentato nei dettagli il programma della kermesse.