Gelato Day 2019

Torna domenica 24 marzo il Gelato Day, la giornata dedicata al gelato artigianale celebrata per il settimo anno in tutta Europa, che quest'anno vedrà l’Italia ancor più in prima linea: è infatti il Tiramisù il gusto dell'anno 2019, specialità tutta italiana, proposta nell'originale ricetta di Thomas Infanti, il giovane vincitore della "Gelato Tiramisù Italian Cup" disputata in occasione della 59° Mostra Internazionale del Gelato.

Istituito dal Parlamento Europeo nel 2012, il Gelato Day celebra un alimento apprezzato in tutto il mondo e in cui l'Italia è tra i produttori leader con ben 39.000 delle 60.000 gelaterie europee e la metà dei 300.000 addetti europei. In Lombardia, poi, è forte la vocazione artigiana di questo mestiere, con il 69,2% di gelaterie artigiane sulle quasi 2.000 presenti. La filiera del gelato artigianale made in Italy genera un volume d'affari di 4,48 miliardi di euro, con consumi in crescita, con un +10% nel 2017. Nella nostra provincia sono 55 le imprese registrate, di cui 42 artigiane (76,4% del totale) con una media di 2,2 addetti. Il gelato artigianale non è solo buono, ma è un vero e proprio alimento completo, sano e genuino, con un apporto bilanciato di nutrienti e ricco di preziosi micronutrienti come vitamine e sali minerali. Il Gelato Day è l'occasione per far conoscere a sempre più persone le caratteristiche di questa specialità e far assaggiare a grandi e piccoli i prodotti di qualità dei maestri gelatieri.

L'elenco delle gelaterie aderenti

Confartigianato Imprese Lecco celebrerà il Gelato Day grazie a quattro gelaterie artigianali aderenti, in cui i maestri gelatieri artigiani prepareranno lo speciale gusto Tiramisù, e tutti gli altri, spiegando il valore del gelato artigianale:

Gelateria Ice Paré di Corti Simona Valmadrera Fraz. Paré 59

Luna Di Panna Snc di Maggioni Luca E. C. Via Matteotti 6 Paderno D'Adda

Ice & Love di Gramatica Fabio Via C. Manzoni 8 Merate

Da Vittorio Pasticceria Colombo Snc Via Roma 95 Barzago

Parte dell'incasso della giornata sarà devoluto in beneficenza a quattro associazioni scelte dalle gelaterie. Nell’ordine: Polisportiva Valmadrera 1974, Associazione sportiva Benedica ASD GSO Paderno d'Adda, Casa Amica Onlus Merate, Padri Missionari della Consolata di Bevera, Castello Brianza.