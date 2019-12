Gene Guglielmi ospite al "Barone rosso" da Red Ronnie

Appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e gli appassionati del beat.

Gene Guglielmi, musicista e cantautore calolziese, questa sera sarà ospite dal mitico Red Ronnie all'interno della trasmissione "Il Barone rosso" sul canale web Roxy Bar (e su You Tube), che riprende il leggendario format di Ronnie capace di imperversare per anni in televisione.

Guglielmi, insieme al gruppo bolognese gli Avvoltoi e con il critico musicale Claudio "King" Scarpa, presenterà l'ultimo vinile, "La vita è un sogno", uscito qualche settimana fa con ottimi riscontri di pubblico e di critica. Il disco contiene anche lo straordinario singolo "Marta".

La sveglia da puntare sul proprio telefonino è per le 21 di oggi, lunedì 9 dicembre 2019, con la trasmissione in diretta streaming.