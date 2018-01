Si accenderà dopo il calar del sole il suggestivo falò della Gibiana sul belvedere di Cascina Butto a Montevecchia in programma domenica 28 gennaio.

In attesa del buio, dalle ore 15.30, è previsto un laboratorio per i bambini (fra i 4 e i 10 anni), seguito da una merenda per tutti accompagnata da bevande calde. Il rogo divamperà, poi, alle ore 17.45 circa.

In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 4 febbraio.