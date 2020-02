Sabato 28 marzo verrà organizzata l’ottava edizione della manifestazione “Un gigante per il Sic”, gara di slalom gigante non competitiva aperta a tutti per ricordare il grande motociclista Marco Simoncelli.

Il costo dell’iscrizione è di € 30 per gli adulti, comprensivo di gadget della gara buono per la cena. Mentre per i bambini fino a 16 anni il costo è di € 20. Queste devono pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 25 marzo inviando una mail all’indirizzo giganteperilsic@gmail.com.

La festa poi continua a valle anche per i non iscritti alla gara: dalle 18.30 presso la struttura “Spazio Valsassina”, apertitivo e taragna e musica con Dj set.

L'intero ricavato sarà devoluto alla Marco Simoncelli Fondazione Onlus.

Nella locandina ulteriori dettagli e il programma.

Gallery