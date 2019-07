Giochi, riciclo e burattini a Olginate

Gli assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Olginate hanno deciso di offrire nella programmazione estiva una giornata interamente dedicata ai più piccoli.

Domenica 14 luglio il Lungolago di Olginate, dalle ore 15 alle 19, si trasformerà in un’area giochi totalmente ideata con pezzi di riciclo e di riuso. Dalle 16 alle 18, sempre nell’area a lago limitrofa a Villa Sirtori, si svolgeranno una serie di laboratori per bambini per la costruzione di giochi in movimento. A conclusione di questa giornata, alle 21 piazza Garibaldi ospiterà uno spettacolo di burattini con "Il cerchio tondo" di Mandello del Lario.

L’iniziativa è inserita all’interno della 20^ Rassegna Provinciale “I Luoghi del lago e dei colli” promossa dall’Associazione culturale “Il Cerchio Tondo” con il Patrocinio della Provincia di Lecco e con il contributo di Acel Energie. L'appuntamento successivo si terrà domenica 21 luglio a Nibionno.