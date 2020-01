Gioielli del bosco

Corso di mezza giornata dedicato a Febbraio, il mese dell'Amore, ci troveremo insieme per esprimere un Intento da affidare ad un Gri-gri, un gioiello amuleto che custodirà la tua promessa d'Amore...per te stesso, per un altro, per la natura. Non poniamo limiti all'Amore.

La designer Monica Rotta ti guiderà passo passo nella realizzazione del vostro gioiello da portare a casa.

Non servono competenze particolari, solo il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo e la voglia di manifestazione ed espressione di noi stessi.



Condotto da Monica Rotta

Dal 2005 lavora le argille polimeriche con cui realizza gioielli e quadri.Ha esposto le sue opere in mostre, eventi culturali e al Macef



Contributo 35€



Info: 388 1996072 - lub@liberisogni.org - www.unilub.it



Le iscrizioni entro il 9 febbraio. Posti limitati.