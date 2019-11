Giornata contro la violenza sulle donne, iniziative con le scuole a Introbio e Cremeno

Grandi e bambini insieme per dire no alla violenza sulle donne e all'indifferenza. Le terze medie dell'Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Cremeno invitano la cittadinanza a partecipare all'iniziativa che si terrà sabato 23 novembre in Valsassina in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tre gli appuntamenti in programma, su iniziativa di docenti, alunni e dirigenti scolastici.

Doppio incontro la mattina in oratorio a Cremeno e in municipio a Introbio

Due incontri si terranno in contemporanea la mattina dalle ore 9.30 alle 12 presso l'oratorio di Cremeno e il municipio di Introbio, dove interverranno le referenti di "Telefono Donna Lecco". Saranno coinvolti 65 alunni della scuola di Cremeno e 46 di quella di Introbio con momenti di riflessione attraverso poesie e brani a tema. Un'occasione utile anche per parlare della situazione presente sul territorio in materia di rispetto dei diritti delle donne.

In serata proiezione del film "Agora"

Alle 21, presso la sala consigliare di Villa Migliavacca sempre a Introbio, verrà invece proiettato il film "Agora" con presentazione a cura di Elio Spada. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. "Vi aspettiamo numerosi - spiegano gli organizzatori dei tre incontri - Non lasciamo spazio all'indifferenza!"