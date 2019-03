L’altra metà del cielo e la Giornata internazionale dei Planetari. Ben due eventi speciali caratterizzeranno questa settimana al Planetario di Lecco.

Domenica 10 marzo si celebra la Giornata internazionale dei planetari, ricorrenza che vede schierati con iniziative ad hoc i planetari di tutto il mondo: un'occasione per mostrare al pubblico le meraviglie del possibile, cioè le potenzialità del proiettore del Planetario e della struttura nel suo insieme. Alcune, non tutte, semplicemente perché sono inesauribili, trattandosi di uno strumento tecnologico che si affida alla creatività di chi lo usa. L'ingresso è quello normale: 6 euro intero e 4 ridotto.

Dalla cupola, cuore del Planetario, dove si potranno scoprire i segreti della volta celeste, del proiettore Gambato e conoscere la programmazione futura della struttura comunale, alla sala multimediale e ai suoi strumenti antichi e moderni, utilizzati dal gruppo Deep Space per la sua ricca attività laboratoriale. Le sorprese sono garantite.

Festa della donna

Per la ricorrenza dell'8 marzo, lo staff del gruppo Deep Space proporrà un omaggio, alle ore 21, dedicato alle grandi donne della scienza e dello spazio. A condurlo sarà la giovane ricercatrice Mery Ravasio, dell'osservatorio di Merate: per l'occasione è previsto biglietto ridotto per gli uomini (4 euro) e "nice price" per le donne (3 euro).