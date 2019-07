La sede lecchese "Daniele Genazzini" dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (presieduta da Gerolamo Fontana), in collaborazione con il coordinamento provinciale di Lecco della Fondazione Telethon (presieduto da Renato Milani) invita la popolazione alla "Giornata Provinciale delle disAbilità" che si terrà domenica 14 luglio a partire dalle ore 15.30 presso il parco di Villa de Ponti di Calolziocorte (ove ubicata la sede Uildm Lecco) in via Galli 48\a.

La giornata, aperta dal Corpo Musicale "Risveglio" di Ballabio, diretto dal maestro Antonello Remondini, sarà ricca di sorprese, attività e incontri. Si fanno promotori dell'iniziativa l'Ortopedia Castagna, l'Eco Museo Val San Martino e la Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino. Moderano gli interventi Cristina Barbini e Anna Screpis.

Tema centrale della giornata sarà "Incontri, prospettive, crescita. Scambio di esperienze di vita, dialogo associazionale, presente e futuro dei nostri giovani e delle realtà che ogni giorno convivono con le disabilità". Atteso un pubblico numeroso e interessato per inglobare sempre di più le persone diversamente abili nelle dinamiche quotidiane del nostro territorio.