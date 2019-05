Lecco festeggia la Giornata Nazionale dello Sport

CONI Point Lecco, con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione degli organizzatori di Lecco Sport Experience, promuove per domenica 2 giugno dalle 10 alle 17.30 a Lecco in piazza Garibaldi, piazza XX Settembre e piazza Cermenati, la XVI Giornata Nazionale dello Sport, una festa aperta a tutti, che dal 2003 si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale la prima domenica di giugno. Una giornata dedicata a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani.

Le discipline presenti

Nelle tre piazze del centro cittadino saranno presenti e rappresentate numerose federazioni sportive nazionali, che avranno a loro disposizione uno spazio pensato per promuovere le rispettive discipline, mentre il CONI Point di Lecco e l'intero staff del comitato Provinciale saranno a disposizione nel proprio gazebo per qualsiasi informazione. Le federazioni interessate saranno: la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Scacchista Italiana, la Federazione Italiana Gioco Bridge, la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Pugilato, la Federazione Italiana Motociclismo, la Federazione Italiana Attività Subacquee, la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre a CSI Lecco e Panathlon Lecco.

Il commento di Bonacina e Nigriello

«Realizziamo con piacere nelle tre piazze centrali della città un evento di carattere nazionale, con il quale ci sarà la possibilità di conoscere diverse sportive praticate sul territorio lecchese - commentano l'assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello e il delegato provinciale del CONI Alessandro Bonacina -. Siamo soddisfatti di questa collaborazione e certi che si tratterà di una giornata di festa all'insegna del divertimento e dello sport, una giornata che rappresenta anche un momento conclusivo ideale per la rassegna sportiva svoltasi nel mese di maggio al centro sportivo comunale Al Bione, Lecco Sport Experience».