L'Avis comunale di Lecco organizza domenica 29 settembre, al parco di Villa Gomes, la Giornata dello sport Avis.

Durante la giornata si svolgerà anche la storica "Staffetta Trofeo biennale", giunta alla 40^ edizione.

Il trofeo verrà assegnato in forma definitiva alla squadra che si garantirà il piazzamento al primo posto in due occasioni, anche non consecutivo. La gara è aperta al numero massimo di ventiquattro squadre, ognuna composta da quattro concorrenti che si daranno il cambio ogni cinque giri. La vittoria andrà al team che completerà il numero maggiore di giri nel giro di tre ore (9-12). L'età minima per la partecipazione di sedici anni.

Le iscrizioni chiuderanno alle 23 di giovedì 26 settembre o, comunque, al raggiungimento del massimo numero di squadre iscrivibili.

Appuntamento alle ore 9 in pista.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lecco.

Organizzazione:

Avis Comunale di Lecco

tel. 0341 361505

segreteria@avislecco.it

Quota iscrizione: 40 euro, oltre a dieci di cauzione per pettorali e microchip che saranno riconsegnati alla riconsegna.