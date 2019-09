Giornate Europee del Patrimonio in Valsassina

Visto l'ampio successo conseguito nelle edizioni 2017 e 2018, numerosi enti del territorio (Biblioteca comunale di Barzio, Ordine degli Architetti della provincia di Lecco, Comune di Lecco/Sistema Museale Urbano, Parrocchia di Sant'Alessandro in Barzio, Parrocchia di San Giorgio Cremeno, Parrocchia di San Lorenzo di Ballabio e Lario Reti Holding) hanno costruito un programma coordinato di eventi in grado di presentare lungo un intero weekend alcuni dei più significativi beni culturali dell'area valsassinese e lecchese.

Il programma

SABATO 21 SETTEMBRE

9.00-12.00, 14.00-18.00 Calolziocorte, via S. Rocco 19 Open Day e visite guidate al depuratore Lario Reti Holding

10.30 Ballabio, via Volta Visita guidata alla quadreria della parrocchia di S. Lorenzo

11.30 Cremeno, via S. Giorgio Visita guidata alle chiese di S. Giorgio e di S. Rocco

16.30-19.00 visite guidate alle chiese del territorio lecchese condotte dagli architetti della Provincia di Lecco S. Marta a Lecco S. Carlo a Castione di Rancio S. Francesco a Pescarenico S. Giovanni Battista a Chiuso S. Lorenzo a Rossino di Calolziocorte

18.00 Lecco, piazza XX Settembre 22 (Palazzo delle Paure) Presentazione dell’installazione Bla Bla Bla opera di Fabrizio Dusi

21.00 Lecco, piazza Santa Marta Concerto di musiche tra Cinquecento e Seicento nella chiesa di Santa Marta

DOMENICA 22 SETTEMBRE

11.30 Barzio, via Alessandro Manzoni 12 Visita guidata a Palazzo Manzoni

15.00 Barzio, via Francesca Manzoni Visita guidata alla chiesa di S. Alessandro

15.00 e 17.00 Lecco, piazza XX Settembre 22 (Palazzo delle Paure) Laboratori didattici per bambini (6-11 anni) sull’arte contemporanea per ciascun orario si accetteranno massimo 15/20 partecipanti