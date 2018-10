Tornano le Giornate Fai 13-14 ottobre 2018: palazzi aperti, programma e informazioni

Sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 i Gruppi Giovani del FAI ti invitano a scoprire 660 luoghi straordinari di tutta Italia che ancora non conosci.

Tantissimi sono gli appuntamenti a Lecco e, più in generale, in Lombardia.

Per l’ingresso ai luoghi aperti durante le Giornate FAI d'Autunno non viene emesso un biglietto, ma i volontari FAI presenti nei banchi ben riconoscibili presso il bene aperto chiederanno un’offerta libera per la visita, in cambio della quale verrà consegnata una scheda descrittiva del luogo. Le Giornate FAI d'Autunno sono infatti un importante momento di raccolta fondi per la Fondazione, che si impegna da statuto a impiegarli per il conseguimento della sua missione di tutela del patrimonio d’arte e natura italiano.

È richiesta la prenotazione telefonica solo in pochissimi casi, chiaramente segnalati sul sito. Nella maggior parte dei luoghi aperti durante le Giornate FAI d'Autunno è invece sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura e mettersi in coda: i volontari FAI forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa.

Dei 660 luoghi aperti durante le Giornate FAI di Primavera solo i 30 beni del FAI sono proprietà della Fondazione e dunque aperti tutto l’anno. La quasi totalità dei luoghi aperti durante l’evento sono proprietà di enti e istituzioni, pubbliche e private che concedono al FAI l’opportunità di aprirli al pubblico eccezionalmente per un weekend. Per questo le aperture delle Giornate FAI d'Autunno rappresentano un’occasione rara e, in molti casi unica, di visitare questi luoghi.

I visitatori saranno accompagnati nella visita dai volontari del FAI e, dove previsto, dagli Apprendisti Ciceroni, i ragazzi della scuole che aderiscono al progetto promosso dal Settore Scuola ed Educazione del FAI.

È possibile iscriversi al FAI direttamente dal sito www.fondoambiente.it Una mail emessa in automatico certificherà l’avvenuta iscrizione. Sarà sufficiente presentare copia della mail presso i banchi presenti nei luoghi aperti per le Giornate FAI di Autunno per accedere agli ingressi dedicati agli iscritti FAI. È inoltre sempre possibile iscriversi direttamente ai banchi FAI presenti in tutti i 660 luoghi aperti per le Giornate FAI d'Autunno.