Giovedì estivi ai Piani d'Erna

Incontri conviviali per favorire un riferimento ed una aggregazione a tutte le persone che desiderano vivere una giornata diversa in compagnia, nel cuore della montagna più conosciuta ed amata dai lecchesi, il Resegone.

Gli escursionisti potranno raggiungere la meta a piedi, partendo dal Piazzale della Funivia, in due-tre ore, salendo da Costa e dal Rifugio Stoppani, o in alternativa, con un sentiero più lungo ma meno impegnativo, potranno raggiungere i Piani d’Erna aggregandosi al gruppo.

Per la maggioranza verrà proposto l’utilizzo della comoda Funivia che con un balzo di oltre 600 m. con una vista mozzafiato sulla città di Lecco, porterà comodamente alla meta, a ben 1.330 mslm. I gestori hanno stabilito un costo di 5,00 € A/R x gli over 65.

La Funivia funziona ogni mezz’ora sino alle 12,30, per poi riprendere le corse dalle ore 13.30.

Chi vorrà potrà apprezzare la cucina casereccia della Pia al Ristorante bar dell’arrivo Funivia (è gradita la prenotazione) oppure scegliere di fare un pic nic.

Alle ore 14.15, aspettando chi sceglierà di salire il pomeriggio, inizieranno i tornei di burraco. Si svolgeranno in tre turni, di 4 smazzate.

Per i partecipanti non vi sono limiti di età, si richiede sportività, rispetto ed il divertimento è assicurato, termineremo in tempo utile x rientrare in città.

I tornei non sono agonistici, tuttavia ai vincitori verranno riconosciuti dei premi.

Verrà chiesta ai partecipanti una quota di adesione minima di 3,00 €. Il totale della somma ricavata verrà devoluta a sostegno dei diritti di civiltà, per la difesa legale, contro la violenza alle donne.

E' necessaria e preferibile la prenotazione, contattando lo S.P.I. CGIL.

Contatti: 3357421775 Sergio e 3394834171 Mariano.