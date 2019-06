50 anni dal primo sbarco sulla Luna.

Quale occasione migliore per celebrare questo anniversario, se non partecipando al RAID NOTTURNO DEL LARIO.

Ammirerete la Luna in tutte le sue sfaccettature, e il suo riflesso che si specchierà nel nostro magico lago.

Un vero e proprio Raid, con tappe e ristori, per poter passare una nottata unica e speciale con la vostra amata due ruote.

Che tu abbia una Vespa 50 o una 300, potrai viaggiare al ritmo che preferisci per goderti a pieno il Lago.

Tanto divertimento, bella gente, cena, due ristori durante le tappe, colazione , gadget e sorprese !!!

Quota iscrizione € 30,00

Numero massimo di partecipanti 150.

TERMINE ISCRIZIONI 30 GIUGNO o al raggiungimento del numero di partecipanti.

Troverete nella pagina i moduli di iscrizione e il regolamento.

per info : lecco@vespaclubditalia.it