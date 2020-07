Otto ristoranti selezionati sul Lago di Como avranno a disposizione un periodo di due settimane per presentare un menù speciale preparato in esclusiva per l'evento "Il Giro del Lario in otto ristoranti".

Buona cucina per una buona causa, con un menù appositamente studiato da ogni ristoratore e servito al prezzo di 75 ero a persona. Lake Como Tourism e i ristoranti aderenti credono nella valorizzazione del territorio e vogliono dare un importante segnale di ripartenza per lasciarsi alle spalle gli ultimi difficili mesi. Importante anche l'aspetto benefico dell'iniziativa, infatti parte del ricavato di ogni serata verrà devoluta alle delegazioni Fai di Lecco e di Como per sostenere la missione deI Fondo Ambiente Italiano.

Si inizia dalla Locanda Capolago di Colico dal 10 al 23 agosto per concludere con la Terrazza Olmo di Como dal 16 al 29 novembre. Un viaggio immersi nel gusto passando anche dalla Cà de Matt a Gravedona dal 24 agosto al 6 settembre, dal Salice Blu di Bellagio dal 7 al 20 settembre e proseguendo con Quatro Pass di Varenna dal 21 settembre al 4 ottobre, Al Veluu di Tremezzo dal 5 al 18 ottobre, Da Giovannino a Malgrate dal 19 ottobre all'1 novembre e al Ristorante Sottovento di Lierna dal 2 al 15 novembre.

L'evento verrà presentato ufficialmente il giorno lunedì 3 agosto con una conferenza che si terrà presso il centro espositivo Lariofiere di Erba e alla quale presenzieranno stampa, ristoratori e personaggi del settore.

Il programma

dal 10/08 al 23/08

Locanda Capolago - Colico

dal 24/08 al 6/09

Cà de Matt - Gravedona

dal 7/09 al 20/09

Salice Blu - Bellagio

dal 21/09 al 4/10

Quatro pass - Varenna

dal 5/10 al 18/10

Al Veluu - Tremezzo

dal 19/10 al 1/11

Da Giovannino - Malgrate

dal 2/11 al 15/11

Sottovento - Lierna

dal 16/11 al 29/11

Terrazza Olmo - Como