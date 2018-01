Si celebra la tradizione - giovedì 25 gennaio - ad Annone di Brianza con "Bruciamo la Giubiana".

Il ritrovo è alle ore 19.30 in via S. Antonio, dove ha inizio il corteo che - passando per le vie del paese - raggiungerà via Parini per il rogo del fantoccio. A seguire: rinfresco con panini, vin brulé e tè con panettone.

(foto FB di Comune di Annone di Brianza)