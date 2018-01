Si celebra la tradizione - giovedì 25 gennaio - a Varenna, con la "Giubiera" che scaccia il freddo inverno.

Il ritrovo è alle ore 20:30 in piazza S. Giorgio. Di lì partirà la sfilata, che si concluderà in contrada Dell'Arco, presso la sede dell'Associazione Culturale Scannagatta, con un caldo rinfresco di torta e vin brulé.

Che cos'è la Giubiera? Si suppone che questa tradizione ricorrente ogni ultimo giovedì di gennaio risalga al periodo romano. Forse anche le antiche feste sementine del calendario latino, che ricorrevano sul finir di gennaio, hanno avuto una loro parte nella genesi di questa tradizione che vede mescolato il culto di Giove (da qui la celebrazione di giovedì) con le feste delle sementi, infatti, il Dio era venerato anche come protettore dell’agricoltura. La tradizione nei nostri territori risale quindi ai tempi remoti delle colonizzazioni etrusche e romane, qualcosa insomma come due millenni addietro, in cui si celebrava questo rito pagano con lo scopo di propiziare una buona primavera per avere raccolti abbondanti. La fine della stagione fredda e l’avvicinarsi del momento della rinascita primaverile erano accolte con giubilo, da qui il termine locale "Giubiera". In seguito il rito si trasformò in una festa rumorosa per la scacciata dell’inverno. Anticamente si trascinavano le catene dei camini, sporche di fuliggine, per le contrade del paese fino alla loro totale pulizia.

(foto di www.varennaturismo.com)