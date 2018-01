GiugaRock 2018

12 artisti, 4 sfide, 1 solo vincitore ed un premio di mille euro in palio. "GiugaRock", il contest musicale per emergenti, prende il via - sabato 27 gennaio - con la presentazione delle band in gara ed il concerto inaugurale presso il Circolo "Libero Pensiero" di Rancio, Lecco.

In locandina, il calendario delle serate, da febbraio a maggio:

(foto FB di GiugaRock)