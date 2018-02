GiugaRock 2018 - 1^ serata

Va in scena - sabato 10 febbraio - a Ballabio la prima sfida del "GiugaRock 2018". Sul palco de "La Clavicola" dalle ore 21.45: "Dateless Night", "Dawn Street" e "Over The Wall".

"Ricordiamo - spiegano gli organizzatori - che anche per questa edizione il pubblico influirà al 50% nel determinare la classifica di ogni serata, il restante 50% sarà invece definito da una giuria di qualità. Durante la serata verrà distribuita una scheda voto ad ogni persona del pubblico che potrà così esprimere la sua preferenza.".

In locandina, il calendario delle serate, da febbraio a maggio:

(foto FB di GiugaRock)