Sol Quair a Perego

Un tour per tutta la Lombardia in occasione del Natale: è lo spettacolo di Sol Quair, coro gospel che sta animando diverse serate in vista delle festività natalizie. Un tour che fa seguito ad un’esperienza lunga 24 anni di attività, nata 1995. Diretto dal settembre 1999 dal maestro Giuseppe Caccialanza, il coro vanta oltre 600 concerti. Fondato a Mandello, presenta un marcato dna lecchese: la conferma arriva dal nome, trascrizione italiana di Soul Choir che, in inglese, significa coro dell'anima. Un anima riempita di gioia in vista del Natale, pronta a illuminare anche questo finale di dicembre. Oltre ai concerti già andati in archivio, con tre date in provincia di Lecco e altre quattro tra le province di Monza-Brianza, Bergamo, Sondrio e Milano, il resto del programma prevede altri cinque concerti.

Christmas Tour 2019 - Il programma

21/12 ore 21.00, Concerto con Banda - Salone teatrale di Briosco (MB)

22/12 ore 16.30 - Centro commerciale Auchan di Monza (MB)

23/12 ore 21.00 - Chiesa parrocchiale di Lasnigo (CO)

27/12 ore 21.00 - Chiesa parrocchiale di Perego (LC)

28/12 ore 21.00 - Palazzo di Lanzo d'Intelvi (CO)

Contatti e informazioni:

Tel. 3776965091

Mail: caccialanza.62@alice.it

Facebook: facebook.com/sol.quair

Sito: https://solquair.it/