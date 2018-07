"Grande Lecco": incontro pubblico

Sabato 21 luglio 2018, alle ore 10.00, presso la sala riunioni della Pro Loco di Morterone (in piazza della Chiesa, 2) si terrà l’incontro seminariale "Territori di Lecco e Mantova: confronto sulle fusioni dei Comuni".

L’evento è organizzato da FCCN (Fusione Comuni Coordinamento Nazionale) in collaborazione con Appello per Lecco e vedrà la partecipazione di:

Antonello Barbieri presidente di FCCN

Federico Gusmeroli, esperto di riordino istituzionale

Antonella Invernizzi, sindaco di Morterone

Andrea Murari, assessore alla Grande Mantova, ambiente e pianificazione territoriale

Mauro Guerra, presidente Commissione Finanze dell'ANCI Nazionale e sindaco di Tremezzina

Virginio Brivio, sindaco di Lecco

Modera Paolo Valsecchi, autore del libro "La Grande Lecco; un confronto necessario"

All’evento sono stati invitati tutti i 35 residenti del Comune di Morterone, uno dei più piccoli d’Italia.

«Sarà un importante momento seminariale di approfondimento e confronto, alla presenza di esperti di livello nazionale in tema di fusione dei comuni: conosceremo il progetto per la creazione della “Grande Mantova” grazie all’assessore Andrea Murari, mentre con Mauro Guerra ascolteremo l’esperienza di Tremezzina, nato 2014 dalla fusione dei comuni di Lenno, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo. Antonello Barbieri e Federico Gusmeroli tratteranno gli aspetti giuridici e normativi. Incontreremo i residenti di Morterone, ascoltando le loro difficoltà, le loro opinioni e le loro richieste per cercare di costruire un percorso di collaborazione e di sviluppo. Lo abbiamo detto più volte: non fare nulla è il modo migliore per condannare i territori periferici ad una lenta ma inesorabile agonia. Per questo abbiamo voluto organizzare l’evento proprio a Morterone, grazie al sostegno del sindaco Antonella Invernizzi: siamo convinti che anche attraverso i piccoli Comuni si possa costruire qualcosa di grande» spiega l’assessore del Comune di Lecco Corrado Valsecchi.

«Le fusioni dei Comuni in Italia si moltiplicano, i riordini istituzionali diventano una necessità per affrontare le sfide del futuro, la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione trovano con gli accorpamenti degli Enti Locali nuove energie e garantiscono maggiore efficienza, lo Stato premia con ben due milioni di euro per 10 anni (quindi 20 milioni) i comuni di una certa popolazione che decidono, per esito del referendum popolare, di mettersi assieme. Siamo consapevoli che il percorso verso le fusioni non sarà semplice, ma bisogna continuare ad interrogarsi e riflettere» commenta Antonello Barbieri, Presidente di FCCN. «Con questo seminario inizia il sostegno di FCCN al progetto illustrato nei mesi scorsi con la pubblicazione del libro "La Grande Lecco: un confronto necessario". Approfondiremo l’argomento valutando anche l'esperienza mantovana che offre spunti e analogie evidenti».