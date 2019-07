Grigliata in Ortanella

Ritorna la festa in Ortanella con un sacco di sorprese..

Domenica 28 luglio

Località Ortanella - Esino Lario (LC)

Dalle ore 11:00

Servizio bar e cucina con birra, bibite, panini caldi, freddi e altre novità!

Campo di pallavolo - torneo "Orta Volley";

Acqua Volley (V.M. 12 anni);

Calcetto saponato (V.M. 12 anni);

Ampio prato per giocare e prendere il sole

Giro panoramico in elicottero (prenotazione in loco) in collaborazione con Elitellina Srl