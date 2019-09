Due giorni di trekking narrativi e spettacoli inediti, grandi nomi dell’alpinismo e della montagna, in uno dei luoghi più suggestivi della Grigna: il Rifugio Rosalba, con la straordinaria bellezza del suo paesaggio, scenografia mozzafiato di eventi in prima assoluta. Un festival che porta e valorizza la cultura della montagna là dove nasce, attraverso lo sguardo dell’arte, del racconto e del teatro. Ospiti d’eccezione saranno il giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari per la prima volta insieme alla Compagnia S-Legati con uno spettacolo itinerante inedito lungo il sentiero della Direttissima e l’alpinista Maurizio Zanolla, in arte Manolo, che incontrerà per la prima volta il pubblico insieme allo scrittore alpinista Jacopo Merizzi. Insieme a loro 16 artisti per un evento davvero unico.



In Grigna! festival è organizzato dal Rifugio Rosalba e Campsirago Residenza in collaborazione con la Fondazione Riccardo Cassin in occasione dei 110 anni dalla nascita di Riccardo Cassin.



SABATO 7 SETTEMBRE

ORE 9.00, Rifugio Rosalba

Yoga Class con Alberto Milani



ORE 10.00, Sentiero della Direttissima

Le montagne parlanti

di e con Marco Albino Ferrari e gli (S)legati

trekking narrativo INEDITO lungo il sentiero della “Direttissima”, uno dei percorsi più suggestivi della Grigna, che ne attraversa il cuore, tra guglie, torrioni, creste e le più spettacolari pareti calcaree della Grignetta. Si sale misurando il passo, accompagnati dalle guide alpine del CAI e da insoliti compagni di viaggio, mentre tutt’intorno sfilano mute le quinte di roccia. Una narrazione che segue le tracce di uomini e donne che hanno fatto la storia del luogo: un intero mondo nascosto, che riprende a parlare attraverso la voce di narratori d’eccezione.

ORE 13.00, Sentiero della Direttissima

La serenata alpina

Giorgio Casati al violoncello e Filippo Gianinetti al violino



ORE 18.30, Rifugio Rosalba

Degustazione formaggi Ciresa



ORE 20.00, Rifugio Rosalba

Marta Cassin presenta la nuova edizione del libro "Dove la parete strapiomba" di Riccardo Cassin.



Proiezione in ANTEPRIMA del corto documentario "Il primo amore non si scorda mai" di Chiara Brambilla (Italia, 12’). Omaggio a Cassin in collaborazione con la Cineteca CAI



ORE 20.30, Rifugio Rosalba

Riccardo Cassin: l’uomo pietra

Spettacolo-reading INEDITO di e con Marco Albino Ferrari e Compagnia S-Legati.

Racconti, letture, filmati e sorprese… a 110 anni dalla nascita di un figlio della Grigna, tra i più famosi alpinisti del mondo.



ORE 22.30, Rifugio Rosalba

Talita Kum

Riserva Canini Teatro e Campsirago Residenza

Uno spettacolo magico e magistrale. Vincitore di premi nazionali e internazionali, Talita Kum dopo aver girato il mondo, viene rappresentato per la prima volta in un luogo davvero unico. La potenza e la perfezione del gesto e degli sguardi, un’illusione che si svela, il respiro della vita che anima due creature, una musica che chiede di essere danzata, come il fluire incessante dell’esistenza.



Al termine le guide alpine riaccompagneranno il pubblico fino al Rifugio Porta.



DOMENICA 8 SETTEMBRE

ORE 8.00, Rifugio Rosalba

De rerum natura

di e con Alice Beatrice Carrino e Giuseppe Morello. PRIMA NAZIONALE, performance site-specific nata al Rifugio Rosalba.

Due corpi danzanti ci guidano in un percorso di riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura. Il sentimento del sublime, in cui fascino e terrore convivono, può risolversi in un meraviglioso equilibrio grazie a un sentire empatico e primordiale.



DALLE ORE 9.30, Piani dei Resinelli

Degustazione formaggi Ciresa



ORE 10.00 da Piani dei Resinelli al Rifugio Carlo Porta

Alberi maestri performance itinerante di Pleiadi e Campsirago Residenza

Un percorso sensoriale nel bosco alla scoperta gli alberi, della loro stupefacente esistenza, complessità e intelligenza. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva che lo accompagnerà in viaggio attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Massimo 65 partecipanti



ORE 11.30, Rifugio Rosalba

Concerto del KHORA Quartet

L’eleganza degli archi incontra il rock. Il Khora Quartet gioca a nascondino con le radici classiche del quartetto d’archi sperimentando nuovi e originalissimi linguaggi musicali.



ORE 14.30, Rifugio Rosalba

Presentazione del libro Eravamo immortali con l’autore Maurizio Zanolla "Manolo" e lo scrittore Jacopo Merizzi

In un evento davvero unico, Maurizio Zanolla, per tutti Manolo o il Mago, presenta insieme a Jacopo Merizzi, il suo libro Eravamo immortali, autobiografia in cui ripercorre a passo lieve l’incanto per la montagna e la vertigine del gioco con la vita. Manolo, precursore del free climbing in Italia, ha aperto vie impossibili, di altissima difficoltà tecnica, spingendo i limiti e il concetto stesso dell’arrampicata libera. Merizzi, con le sue linee futuristiche e incredibilmente spettacolari, ha dato vita al sogno della Val di Mello, considerata la Yosemite italiana. Entrambi spiriti liberi, visionari, radicali, hanno rivoluzionato e segnato la storia del free climbing e dell’alpinismo. Per la prima volta insieme i due scalatori ricordano gli inizi, i progetti impossibili, le scalate più belle.



INFO:

www.festivalingrigna.it

ingrignafestival@gmail.com | t. 327 209 10 89



https://www.campsiragoresidenza.it/portfolio/in-grigna-festival/



PRENOTAZIONI per trekking sul sentiero della Direttissima e la performance Alberi maestri: ingrignafestival@gmail.com



È possibile alloggiare a pagamento al Rifugio Rosalba (info@rifugiobrioschi.com) e al Rifugio Carlo Porta (info@rifugiocporta.com) fino a esaurimento posti.

Nelle vicinanze è possibile alloggiare anche al campeggio La “Meridiana” http://www.resinelliturismo.it/la_meridiana.html | campeggiolameridiana@gmail.com



In Grigna! è a cura di Rifugio Rosalba e Campsirago Residenza, in collaborazione con Fondazione Riccardo Cassin e Rifugio Carlo Porta. Ha il patrocinio del CAI Milano e del CNSAS

Lombardo. Main Sponsor Ciresa Formaggi, Kong spa; sponsor Garmont , DF-SportSpecialist, Dulac. Sponsor tecnico OrizzontiVerticali Eu, Moovie servizi alle produzioni .