Il Gruppo Rifugio discute della legalizzazione delle droghe insieme a Marco Perduca

Dopo l’evento che ha visto protagonista l’economista Carlo Cottarelli, il gruppo sirtorese Ri.Fu.Gio. replica questa settimana con un dibattito sulla legalizzazione delle droghe dal titolo "Libere droghe in libero Stato?", in compagnia di Marco Perduca.

L'evento si terrà Venerdì 19 giugno alle ore 21 e chiunque potrà partecipare attraverso la piattaforma Zoom o la diretta che verrà trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Sirtori. Il link per partecipare all'evento da Zoom (in caso di password, inserire 0000).

Chi è Marco Perduca

Perduca è un politico e attivista italiano legato ai Radicali Italiani, laureato all'Università degli Studi di Firenze. È stato Senatore dal 2008 al 2013, nel corso della XVI legislatura della Repubblica, è coordinatore della campagna "Legalizziamo" e fa parte dell'associazione Luca Coscioni.



Gli organizzatori dell'evento sono molto felici di poter trattare un tema divisivo e attuale come quello della legalizzazione delle droghe: «Dopo aver ospitato Carlo Cottarelli per un incontro dai temi economici, si cambia registro! Con Marco Perduca abbiamo intenzione di intavolare una discussione molto più partecipata su un tema importante come questo. Perduca è senz'altro un esperto della materia, per i suoi impegni da attivista e politico».



L'appuntamento è quindi fissato per venerdì 19 giugno, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Sirtori e su Zoom, nel link indicato prima.