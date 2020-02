Guida all'ascolto della Sinfonia n.6 “Patetica” di Ciaikowsky

Il capolavoro di uno dei compositori più amati apre il ciclo 2020 del corso di Guida all’ascolto della musica organizzato dal Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” e tenuto dal musicologo Angelo Rusconi. L’appuntamento è martedì 25 febbraio alle 18.15 a Villa Gomes con una lezione aperta a ingresso libero sulla Sinfonia n.6 “Patetica” di Ciaikowsky. Due giorni dopo venerdì 28 febbraio sarà possibile ascoltare dal vivo il capolavoro di Ciaikowsky iscrivendosi alla trasferta in autobus all’Auditorium di Milano.

L’iniziativa inaugura a Villa Gomes l’ormai tradizionale percorso di guida all’ascolto che, nell’ambito della rassegna Musica Totale, si propone di avvicinare i partecipanti alla musica spiegando in modo semplice i fondamenti del linguaggio musicale. Sono previsti due cicli: il corso base è un approccio alla musica, il secondo prende in esame singole composizioni sperimentando semplici strategie di ascolto.

Dopo l’incontro del 25 febbraio, le lezioni si svolgeranno a partire da martedì 10 marzo per il primo corso e mercoledì 11 marzo per il secondo, con inizio alle 18. La quota di partecipazione è di 40 euro.

Il programma propone l’ascolto guidato di pietre angolari del grande repertorio come “Così parlò Zarathustra” di Strauss e il Concerto per pianoforte e orchestra di Grieg alternate con opere meno conosciute come la splendida Sinfonietta di Janacek.

Durante il corso sarà possibile partecipare a prezzo speciale a concerti e rappresentazioni a Milano con autobus andata e ritorno: dopo il concerto di venerdì 28 febbraio, sono in programma giovedì 30 aprile il Concerto per pianoforte e orchestra di Ciaikowsky con la pianista di fama mondiale Lilya Zilberstein e la Sinfonietta di Janacek; mercoledì 6 maggio il duo violino e pianoforte Letizia Moreno e Lauma Skride eseguirà, fra l’altro, la spettacolare “Tzigane” di Ravel.

Il programma completo è disponibile sul sito www.civicalecco.org.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 0341 422782 (dalle 14 alle 18) o scrivere una mail all'indirizzo info@civicalecco.org.