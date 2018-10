Halloween a Ballabio

“Il Pianeta dei Sogni” di Ballabio, con il consueto sostegno di Avis Comunale Lecco, anche per quest’anno organizza a Ballabio i festeggiamenti per Halloween.



Le iniziative dedicate a grandi e, soprattutto, piccini si terranno in diversi punti del paese.



Il programma dettagliato lo potrete trovare nella locandina allegata.

