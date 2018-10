A Imbersago Halloween si festeggia a cavallo

Halloween a Imbersago si festeggia in anticipo e a cavallo. Si terrà domenica 28 ottobre al Maneggio Monsereno Horses "Playhorse da brivido": una giornata dedicata ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni pensata per prepararsi alla notte più spaventosa dell'anno.

Una giornata in compagnia dei cavalli con un pizzico di magia che inizierà alle ore 10 e terminerà alle ore 16 e che comprenderà lezioni di equitazione, giri in carrozza, pulizia del cavallo e tante altre attività in totale sicurezza coordinate da operatori esperti. Pranzo e merenda inclusi nella giornata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 366 3747303 o 039 9921343.