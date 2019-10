Halloween a "Le Cornelle"

Il Parco Faunistico Le Cornelle, in occasione di Halloween, propone una delle ultime occasioni per incontrare gli ospiti del Parco prima della chiusura invernale in programma per domenica 24 novembre 2019.

Da giovedì 31 ottobre fino a domenica 3 novembre 2019, dalle 9 alle 17, ingresso gratuito per i bambini in maschera (fino agli 11 anni, mostrando obbligatoriamente un documento d’identità fino a un massimo di 1 bambino per adulto pagante) e per gli adulti uno sconto del 25% per chi acquista l'ingresso online a questo link https://shop.ranatick.com/parcolecornelle/Halloween19

