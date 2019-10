Halloween a Pescate su un lungolago da brividi

Saranno tante anche nel territorio lecchese le feste organizzate in occasione di Halloween. Tra le più attese c'è senza dubbio quella proposta dall'associazione Papà di Pescate sul lungolago del paese. Visto il successo delle edizioni precedenti - con apprezzate postazioni horror, giochi, maschere e colori - sono attese tantissime persone. L'associazione guidata da Domenico Marrazzo ha curato ancora una volta l'evento in ogni dettaglio.

Appuntamento sabato 26 ottobre

Halloween Celeberations Pescate 2019 si terrà sabato 26 ottobre. Qualche giorno prima, dunque, rispetto alla tradizionale notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Una scelta presa per favorire al meglio l'organizzazione e la partecipazione.

«La festa più spaventosa è in dirittura d'arrivo - spiegano i volontari impegnati nell'organizzazione - Sabato 26 Ottobre Pescate, grazie all’ “Associazione Papà di Pescate", farà da location ad una delle feste di maggior successo del territorio. Tra le caratteristiche rive del nostro lago, nella suggestiva atmosfera pescatese, saranno tantissime le postazioni a tema spaventoso da vivere in armonia con tutta la famiglia. Sono almeno tre mesi che stiamo lavorando a questo evento, tra conferme e novità. Proporremo anche stand gastronomici e uno show pirotecnico». Gli iscritti all'associazione sono 75, tutti al lavoro da luglio per preparare l'evento che vedrà una ventina di imperdibli postazioni horror a tema.

Il programma

Si inizierà già alle ore 17.00 con l'allestimento dell'area giochi gonfiabili per i più piccoli. L'apertura del percorso stregato sarà alle 19:00 con ingresso gratuito da via Roma n.131, lo show da brividi proseguirà fino alle 23.30. Ci sarà un servizio navetta gratuito con partenza dal parcheggio Alstom (di fronte al Bennet) fino all'ingresso del percorso. Alle 18 apertura degli stand gastronomici presso il parco Addio Monti. Alle 22 esibizione del Teatro Lunatico, il primo spettacolo di Teatro circo italiano ispirato all’inferno di Dante con grandi illusioni, coreografie di fuoco, numeri di danza aerea, effetti pirotecnici ed attrezzi infuocati. Se apprezzate Halloween tenetevi dunque liberi per sabato 26 ottobre.





Gallery