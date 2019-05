Cinque continenti in moto, a Olginate la presentazione del libro "Visioni di viaggio"

«Viaggiare con la mia moto rappresenta anche la voglia di conoscere, di vedere con i miei occhi e non attraverso quelli di altri, per poter capire o quantomeno cercare di farlo. Quando viaggio non è tanto la meta il mio scopo, quanto il desiderio di percorrere strade nuove perché è proprio la strada l’essenza di un viaggio che, in fondo, è metafora stessa della vita, fatta di incontri, ostacoli, emozioni, imprevisti e visioni. La meta non è altro che il viaggio stesso».

Luigi Amigoni (a destra nella foto) illustra così il fascino dei viaggi "on the road" che lo hanno visto protagonista in numerosi Paesi del mondo e il contenuto del suo libro "Visioni di viaggio" che ha deciso di dare alle stampe dopo la recente impresa in Africa dove, insieme agli amici Maurizio Limonta e Franco Ballatore, ha attraversato l'intero continente dall'Egitto al Capo di Buona Speranza.

Amigoni, residente a Olginate e originario di Chiuso, presenterà la pubblicazione venerdì 31 maggio alle ore 20.45 al cinema teatro Jolly di Olginate, nello stesso luogo dove a settembre aveva illustrato il viaggio in moto che stava per intraprendere in Africa. Il libro è edito da Teka Edizioni di Lecco e il ricavato della vendita sarà devoluto all'Associazione "Malawi nel cuore onlus" e "Solidali per il Malawi". In esso Amigoni racconta le esperienze di viaggio in motocicletta attraverso i cinque continenti, senza l'aiuto di sponsor, inseguendo i suoi sogni e coltivando le sue passioni.

Nel corso della serata verrà inoltre proiettato il filmato relativo all'ultimo viaggio in moto da Alessandria d'Egitto a Città del Capo, «un’avventura straordinaria e ricchissima di emozioni».

