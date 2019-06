Il Festival di Bellagio e del lago di Como “suona la nona”. L’edizione 2019 è stata presentata a Como ed è pronta a portare musica, gioia e cultura su tutte le sponde del Lario, con una stagione di 25 appuntamenti completamente gratuiti firmati, in armonica alternanza, dall’orchestra de I Pomeriggi Musicali, ensemble in residenza da ormai sei anni e dalla Bellagio Festival Orchestra, compagine che, da cinque anni, porta in giro nel mondo il brand di Bellagio e del Lario, grazie alle prime parte dei principali ensemble lombardi.

Due orchestre, tanta musica, luoghi magici a fare da palcoscenico e un obiettivo comune e condiviso: “Realizzare un calendario di turismo culturale che alterni grandi titoli di repertorio a produzioni ad hoc per il Festival”, spiega Rossella Spinosa, pianista e compositrice milanese, anima e guida della manifestazione fin dalle sue origini, “Siamo l’unica manifestazione sul Lario a proporre concerti da sempre gratuiti e firmati da orchestre di professionisti che regalano una vera e propria stagione musicale estiva”.

Le novità del 2019

Molte le novità di questa edizione, a cominciare da alcune location di prestigio che entrano nel grand tour di questa avventura in musica. Intanto il Festival visita i capoluoghi del Lario, con due date a Lecco (22 giugno e 4 agosto) e una vera “prima” a Como con un concerto in Duomo (19 luglio) che è già una promessa: “Questo è solo l’inizio”, spiega Carola Gentilini, assessore alla Cultura del comune di Como, “Intendiamo approfondire le sinergie ed ampliare la collaborazione, individuando nuove location sul territorio per il futuro”.

Fra le altre novità, ecco il rientro di Lipomo (28 giugno), della suggestiva Villa Lario a Mandello (25 luglio) e di Rezzago (28 luglio) che schiude alla musica le forme romaniche della chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Ci sono poi il debutto di Blevio (26 luglio) con la chiesa dei Santi Epimaco e Gordiano e di Menaggio (1° agosto) a completare l’abbraccio di tutte le sponde del Lario.

Si rinsaldano, intanto, anche tradizioni ed appuntamenti come quelli con Esino Lario (6 agosto) e il percorso dedicato al cinema muto rimusicato, mentre si confermano le collaborazioni con altre manifestazioni del lago come Zelbio Cult (30 giugno) che propone, al fresco dei monti e del Tivano, un programma che spazia da Albinoni a Bach a Dvorak, impreziosito dall’oboe di Francesco Quaranta.

Grandi protagonisti e nuovi amici

Già, oltre alla meraviglia della natura e a chiese e piazze, create dall’estro dell’uomo, l’altro ingrediente del Festival è il talento di una squadra di musicisti di grande livello. Torna, infatti, anche quest’anno Giuseppe Gibboni (2 agosto, Lezzeno) e con lui altri due giovani violinisti come Gennaro Cardaropoli (21 giugno, Bellagio) e Fatlinda Thaci, (19 luglio, Como), spalla talentuosa dell’orchestra de I Pomeriggi. Fra gli altri ospiti ecco il flauto e il violino dei fratelli Parrino (13 luglio, Bellagio), la tromba di Sergio Casesi, (26 luglio, Blevio), il violoncello di Claude Hauri (3 agosto, Bellagio), ed ancora il flauto di Raffaele Trevisani con il sassofono di Gaetano Di Bacco (8 agosto, Bellagio).

“Oltre ai solisti, a rendere unica questa stagione di musica sul lago è il lavoro di ricerca e di riscoperta di opere preziose a cura della Bellagio Festival Orchestra - prosegue Spinosa - . La BFO proporrà “La Finta Tedesca” di Johann Adolf Hasse e “La Cantata del Caffè”, partitura profana di Johann Sebastian Bach, unite a grandi pezzi di repertorio come “La Gran Partita” di Wolfang Amadeus Mozart”.

Ouverture a Bellagio

Ma soprattutto c’è Bellagio, vero cuore pulsante e perla preziosa nella parure del Festival. “Abbiamo sempre creduto in questa manifestazione che da subito ha fornito una proposta culturale coerente con i nostri luoghi – spiega il sindaco Angelo Barindelli – perché declina una seria offerta di eventi per i nostri turisti, ma propone anche spunti di approfondimento squisitamente culturale per la popolazione”. A conferma del saldo legame fra questo progetto musicale e la vita della gente, sotto l’egida del Festival di Bellagio e del lago di Como, dallo scorso gennaio, in paese è nata anche la nuova Scuola civica di musica, un vero spin off di quel viaggio culturale che fin dalle origini ha imperniato l’iter del Festival.

Tutti a Bellagio, dunque, per la serata di ouverture che non poteva non coincidere con la festa della Musica, venerdì 21 giugno. L’appuntamento è alle 21 dal Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni che rinnova la sua ospitalità come concert hall d’elezione degli appuntamenti sinfonici. Ad inaugurare l’estate saranno i professori de I Pomeriggi Musicali, con la prima sinfonia di Ludwig Van Beethoven e le note del “Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64” di Felix Mendelssohn.

Sorelle rassegne

Si può forse dimenticare la Kammermusik in estate? Per rendere omaggio al territorio, alle sue specificità, alla natura più raccolta di tante mete del lago che conservano la grazia dei piccoli paesi, sono sei le rassegne “sorelle”, in partnership con il Festival di Bellagio e del lago di Como: dall’Adda a Varenna, passando per Tremezzina e Menaggio, per poi salire in quota a toccare Erba ed il Ghisallo, il Festival di Bellagio e del lago di Como mette “in rete” la cultura, toccando tutte le latitudini e le sponde del Lario.

Varenna, Musica e Teatro

Una rassegna in cui il teatro si interseca con la musica. Fra luglio e settembre, sono sei le date (12 e 24 luglio; 7 e 28 agosto; 6 e 20 settembre) per una programmazione che spazia dagli appuntamenti cameristici alla musica classica, con I Pomeriggi Musicali, fino alla contaminazione fra fiaba e jazz e al teatro d’autore.

Musica dall'Adda al Lario

L’appuntamento squaderna dieci appuntamenti sulla sponda lecchese con tappe, fra le altre, a Perledo, Piani dei Resinelli, Olgiate Molgora, Lecco, Malgrate, Civate, Esino Lario. Prima tappa a Civate il 7 luglio, in pomeridiano alle 17.30.

Estate Musicale Erbese

La rassegna si svolge nella chiesa degli Angeli di Erba e si concentra su tre appuntamenti (27 giugno, 18 luglio e 5 settembre). L’apertura è affidata all’orchestra Vittadini con i concerti de “L’Estro Armonico” di Antonio Vivaldi.

Bellagio, Luoghi di Cultura

E’ la stagione no - stop che raccorda il nucleo principale del Festival con le emozioni di mezza estate ed una serie di eventi culturali poliedrici che, dal 13 agosto in avanti si snodano fino all’autunno, ospiti della ex biblioteca Comunale di Bellagio. Questa deliziosa sala in stile “salotto maffeiano” è al centro di una fitta programmazione che si allarga dalla musica di tradizione alla musica nuova, fra incontri, presentazioni, concerti, dibattiti ed installazioni.

Lisztmania

E’ un ritorno al futuro: fra le novità del 2019, questa rassegna vedrà il via il 6 ottobre da Villa Carlotta in Tremezzina, e riprende le fila del progetto originario da cui sbocciò, ormai dieci anni fa, il Festival di Bellagio e del lago di Como, ricordando il soggiorno sul Lario del compositore ungherese Ferenc Liszt. Si parte da Bellagio per toccare le Ville storiche delle altre sponde, come Villa Carlotta, Villa Camozzi e molte altre diffuse sul territorio.

FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO – IX EDIZIONE

21 Giugno – 11 Agosto 2019

Venerdì 21 Giugno 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Grand Hotel Villa Serbelloni

Mendelssohn, Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64

Beethoven, Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21

Direttore: Fabrizio Ventura

Violino: Gennaro Cardaropoli

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Sabato 22 Giugno 2019, ore 21

LECCO – Basilica San Nicolò

Mozart, Serenata n.10 K361 "Gran Partita"

Direttore: Alessandro Calcagnile

Bellagio Festival Orchestra

Lunedì 24 Giugno 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Chiesa di San Giovanni

Frescobaldi, Canzoni da sonare a due canti

Pergolesi, Concerto per flauto e orchestra in Sol maggiore

Rossini, Sonate a quattro

Direttore: Ivan Antonio

Flauto: Stefano Maffizzoni

Bellagio Festival Orchestra

Venerdì 28 Giugno 2019, ore 21

LIPOMO (CO) – Piazza Centrale

Bach, Concerto Brandeburghese n. 4 BWV 1049

Corelli, Concerto grosso op.6, n.4 in Re Maggiore

Bach, Concerto Brandeburghese No. 5 BWV 1050

Bellagio Festival Orchestra

Domenica 30 Giugno 2019, ore 17

ZELBIO (CO) – Chiesa della Conversione di S. Paolo

Albinoni, Concerto per oboe e archi op. 9 n. 2

Geminiani, Concerto Grosso in sol minore H 143 “La Follia”

Bach, Concerto per oboe e archi in sol minore BWV 1053

Dvořák, Serenata per archi op. 22

Direttore: Mario Roncuzzi

Oboe: Francesco Quaranta

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Giovedì 4 luglio 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Grand Hotel Villa Serbelloni

Barber, Adagio per archi

Mozart, Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 "Jupiter"

Beethoven, Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 36

Direttore: Lonnie Klein

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Venerdì 12 luglio 2019, ore 21

VARENNA (CO) – Chiesa di San Giorgio

Dvořák, Serenata per strumenti a fiati

Trascrizioni di:

Rossini, Sinfonia da Il Signor Bruschino

Mozart, Sinfonia da Le Nozze Di Figaro

Mozart, Sinfonia da Don Giovanni

Rossini, Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia

Rossini, Sinfonia da Italiana in Algeri

Direttore: Roberto Gianola

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Sabato 13 luglio 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Chiesa dei SS. Materno e Ambrogio in Civenna

Vivaldi, Concerto doppio in Sol minore R.V. 517

Vivaldi, Concerto in Mi maggiore op. 8 n. 1 “La primavera”

Vivaldi, Concerto in Fa Maggiore op. 10 n. 1 “Tempesta di mare”

Vivaldi, Concerto doppio in Re minore R.V. 514

Violino: Francesco Parrino

Flauto: Stefano Parrino

Bellagio Festival Orchestra

Giovedì 18 luglio 2019, ore 21

ERBA (CO) – Chiesa degli Angeli

Gershwin, Summertime

Morricone, Gabriel's Oboe

Bacalov, Il Postino

Mancini, Moonriver

Piovani, La vita è bella

Williams, Schindler's List

Direttore: Alessandro Calcagnile

Bellagio Festival Orchestra

Venerdì 19 luglio 2019, ore 21

COMO (CO) – Duomo - Piazza del Duomo

Respighi, Concerto per violino e orchestra in la minore “all’antica” P 075

Schubert, Ouverture in Do maggiore “nello stile italiano” D. 591

Schubert, Ouverture in Re maggiore “nello stile italiano” D. 590

Prokof’ev, Sinfonia n. 1 op. 25 in Re maggiore “Classica”

Direttore: Giuseppe Finzi

Violino: Fatlinda Thaci

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Sabato 20 luglio 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Cappella dei Cappuccini in Fondazione Rockefeller

Proiezione del film muto “Der Golem” con esecuzione dal vivo

delle musiche composte da Rossella Spinosa

Direttore: Alessandro Calcagnile

Pianoforte: Rossella Spinosa

Bellagio Festival Orchestra

Giovedì 25 luglio 2019, ore 21

MANDELLO DEL LARIO (LC) – Villa Lario

Rossini, Sinfonia "La scala di seta"

Rossini, Selezione da "La Cenerentola"

Rossini, Pas de six

Rossini, Selezione da "Il barbiere di Siviglia"

Rossini, Sinfonia da “L’italiana in Algeri”

Direttore: Alessandro Calcagnile

I Fiati della Bellagio Festival Orchestra

Venerdì 26 luglio 2019, ore 21

BLEVIO (CO) – Chiesa dei Santi Epimaco e Gordiano

Mendelssohn, Notturno, Scherzo e Intermezzo da Sogno di una notte di mezza estate

Haydn, Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore Hob:VIIe:1

Mendelssohn, Sinfonia n. 1 in do minore op. 11

Direttore: Alessandro Calcagnile

Tromba: Sergio Casesi

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Sabato 27 luglio 2019, ore 21

MAGREGLIO (CO) – Museo del Ghisallo

Vivaldi, Sonate per due violini e basso continuo op. 1

Corelli, Trio Sonate Op.3

Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra

Domenica 28 luglio 2019, ore 21

REZZAGO (CO) – Chiesa Romanica dei SS. Cosma e Damiano

Bellagio Festival Orchestra (programma in definizione)

Mercoledì 31 luglio 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Teatro Grigna in Civenna

Proiezione del film muto “La Piovra” con esecuzione dal vivo

delle musiche composte da Rossella Spinosa

Direttore: Alessandro Calcagnile

Pianoforte: Rossella Spinosa

Bellagio Festival Orchestra

Giovedì 1 agosto 2019, ore 21

MENAGGIO (CO) – Piazza Cavour

Verdi, Sinfonia "Nabucco"

Mozart, Overture da "Le nozze di Figaro"

Rossini, Sinfonia "Il barbiere di Siviglia"

Mascagni, Preludio e intermezzo da "Cavalleria Rusticana"

Rossini, Sinfonia "La scala di seta"

Puccini, Selezione da "Tosca"

Direttore: Alessandro Calcagnile

I Fiati della Bellagio Festival Orchestra

Venerdì 2 agosto 2019, ore 21

LEZZENO (CO) – Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta – Località Chiesa, 9

Čaikovskij, Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35

Schubert, Sinfonia n. 4 in do minore D417 “Tragica”

Direttore: Alessandro Bonato

Violino: Giuseppe Gibboni

Orchestra I Pomeriggi Musicali

Sabato 3 agosto 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Cappella dei Cappuccini in Fondazione Rockefeller

Haydn, Concerto per violoncello e orchestra in do maggiore

Čaikovskij, Gesù nel giardino di rose

Saint-Saens, Allegro appassionato

Paganini, Variazioni su una corda sola sul tema “Mosé” di Rossini

Direttore: Jan Milsz Zarzycki

Violoncello: Claude Hauri

Bellagio Festival Orchestra

Domenica 4 agosto 2019, ore 18

LECCO – Castello di Belgioioso

Hasse, “La finta tedesca” (Carlotta e Pantaleone)

Pergolesi, selezione da “Livietta e Tracollo”

Direttore: Alessandro Calcagnile

Soprano: Ilaria Torciani

Baritono: Davide Rocca

Bellagio Festival Orchestra

Martedì 6 agosto 2019, ore 21

ESINO LARIO (LC) – Auditorium

Proiezione del film muto “La Serpe” con esecuzione dal vivo

delle musiche composte da Rossella Spinosa

Direttore: Alessandro Calcagnile

Pianoforte: Rossella Spinosa

Bellagio Festival Orchestra

Giovedì 8 agosto 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Grand Hotel Serbelloni

Mercadante, Concerto per flauto in Mi minore

Glazunov, Concerto in Mi bemolle maggiore op. 109

Direttore: Alessandro Calcagnile

Flauto: Raffaele Trevisani

Sassofono: Gaetano Di Bacco

Bellagio Festival Orchestra

Venerdì 9 agosto 2019, ore 21

ABBADIA LARIANA (LC) – Chiesa di San Lorenzo

Vivaldi, Nisi Dominus RV 608

Direttore: Alessandro Calcagnile

Mezzosoprano: Magdalena Aparta

Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra

Sabato 10 agosto 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Teatro Grigna in Civenna

Bach, La Cantata del caffè (Kaffeekantate)

Direttore: Alessandro Calcagnile

Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra

Domenica 11 agosto 2019, ore 21

BELLAGIO (CO) – Basilica di San Giacomo

Mozart, Serenata n. 6 in Re maggiore K 239 (Serenata notturna)

Sibelius, Andante Festivo

Mendelssohn, Sinfonia n. 11 in Fa maggiore “Schweizerlied”

Direttore: Alessandro Calcagnile

Bellagio Festival Orchestra

