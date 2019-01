Il percorso della Memoria a Lecco

In occasione del Giorno della Memoria, la giornata istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali e che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio, il Comune di Lecco organizza una serie di appuntamenti dedicati proprio alla memoria, in collaborazione con la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco.

Domenica alle 9 ad Acquate, in via Resegone, verranno posate le due “Pietre d’Inciampo” in ricordo di Lino Ciceri e Pietro Ciceri; mentre a seguire, nell’Aula Magna del Liceo Manzoni, si terrà un momento di approfondimento sul tema della memoria e sul messaggio veicolato dal progetto delle “Pietre d’Inciampo” a cura dell’artista Gunter Demnig.

In serata, alle 21 in Sala Don Ticozzi, la memoria dell’Olocausto passerà attraverso la narrazione di tre differenti situazioni di conflitto e persecuzione a cura di Federico Bario, accompagnata da musiche ebraiche e yiddish, grazie alla chitarra di Maurizio Aliffi e al clarinetto basso di Simona Mauri.

Il ricordo della Shoah proseguirà poi fino ad aprile in un percorso nato per “ricordare” e approfondire questa triste pagina della nostra storia e per trasmettere alle giovani generazioni quella sensibilità verso la vita e verso un passato, che è necessario conoscere.

Venerdì 8 febbraio alle 17.30 all’auditorium del Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli si terrà Leggere in Ebraico e a seguire un concerto intitolato Dio delle ceneri. Le voci dei sommersi di Federico Bario, liberamente tratto dalla sceneggiatura di Shoah di Claude Lanzmann. Martedì 12 marzo alle 9.30 nella sede di Lecco del Politecnico di Milano si terrà il convegno-dibattito sul progetto MEFORPEACE-MEFOREUROPE, la nostra azione nella costruzione dell’Europa Unita: la speranza di un nuovo spirito europeo, dove verrà inoltre presentata la mappa della Memoria del Lario. Dal 28 marzo all’1 aprile troverà spazio il progetto promosso dalle organizzazioni sindacali Un treno per Auschwitz 2019, l’iniziativa che prevede la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau con percorsi di preparazione e formazione, dedicati a diciassette studenti del Liceo Grassi e sette dell‘Istituto Badoni che aderiranno al progetto e che al termine realizzeranno e presenteranno un video autoprodotto. Infine venerdì 5 aprile alle 21 all’Auditorium Casa dell’Economia si terrà un concerto per violino (Alessio Bidoli) e pianoforte (Bruno Canino) intitolato Anima Italiana.