Il Planetario celebra la Giornata mondiale degli asteroidi

«I poveri dinosauri non l'hanno visto arrivare, ma noi non abbiamo scuse». È il divertente slogan dell'Asteroid Day, la prossima iniziativa speciale del Planetario, in programma sabato 30 giugno.

Quella data è scolpita nella storia per il famoso evento Tunguska: un asteroide, anzi una piccola cometa, il 30 giugno 1908 si abbattè sulla taiga siberiana abbattendo migliaia di chilometri quadrati di distese alberate. È stata quindi scelta come Giorno mondiale degli asteroidi.

Il planetario di Lecco la celebra con un pomeriggio di divertenti laboratori, tra cui l'intrigante "Cuciniamo una cometa", dedicati ai bambini ma assolutamente coinvolgenti anche per ragazzi e adulti. Si terranno due sessioni: una alle 15 e una alle 16.30. I biglietti sono già in prevendita al Planetario negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e venerdì 29 dalle 20.30 alle 22.30). Sabato 30 la biglietteria aprirà alle 14.30, salvo esaurimento biglietti. Il costo è di 6 euro per tutti, senza riduzioni trattandosi di un evento speciale, ma gratuito per i bimbi fino a 4 anni.

Per chi vuole invece approfondire la conoscenza degli asteroidi, venerdì 29 giugno, alle 21, ci sarà la conferenza "Asteroidi... le dimensioni.... contano!"