In mostra a Merate gli "Acrilici narranti" di Leonardo Viola

Acrilici narranti in mostra a Merate. Nella splendida e suggestiva cornice di Villa Confalonieri si terrà infatti l'esposizione delle opere di Leonardo Viola, artista e giornalista residente a Cisano, ma originario della Puglia. E proprio il mare e i paesaggi della terra natìa ispirano molti dei dipinti di Viola, senza dimenticare gli scorci ritratti nel territorio lecchese e nella Bergamasca.

Una ricca collezione di quadri, colori e pennellate che il pubblico potrà apprezzare da venerdì 29 giugno a venerdì 12 luglio. L'inaugurazione si terrà sabato 29 alle 18: la direzione artistica è curata dall'associazione culturale "Solleva" con il sostegno dei Comuni di Cisano e Merate. Previsti anche laboratori d'arte e incontri con l'autore.

«Esporrò le mie opere che "raccontano" e "narrano" paesaggi, dove l'armonia e la pacatezza dei colori si fondono con le voci della natura - commenta Leonardo Viola - Sono dipinti pensati e costruiti nell'arco dei quarant'anni del mio percorso artistico. Tutto ciò che dipingo, come le onde del gargano, gli alberi, i lecci e i mandorli rappresentano anche il legame con la mia terra. Le proprie origini non si possono dimenticare. Il mio - conclude l'artista - è un ritorno a Merate, città che mi ha visto allievo negli anni Ottanta del compianto ed insigne maestro Francesco Torazza. Invito tutti il 29 giugno alle ore 18 per trascorrere insieme un momento di arte e amicizia».