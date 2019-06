In municipio a Oggiono una serata informativa sulla cannabis

Una serata informativa sulla cannabis. L'iniziativa si terrà venerdì 14 giugno alle ore 20.45 presso la sala consigliare del Comune di Oggiono. L'iniziativa è promossa da Più Europa Lario e da Cellula Coscioni Como.

«La recente sentenza della Corte di Cassazione - spiegano i promotori della serata - di cui non sono ancora state pubblicate le motivazioni, rischia, da un lato, di aumentare il peso delle mafie e della criminalità organizzata, dall’altro, di stroncare un business che sta crescendo esponenzialmente, esponendo molti piccoli investitori (commercianti, agricoltori, produttori, venditori) all’incertezza. Questo incontro ha l’obiettivo di fare chiarezza e cercare di combattere la disinformazione, alimentata da 70 anni di proibizionismo e di fake news, che regna sovrana sulla cannabis».

Si parlerà in particolare di canapa industriale, medica, ricreativa, con spazio per le domande del pubblico. All'incontro interverranno: Brent A. Trockman aka Doc Bud (in collegamento live dalla California): Ceo e fondatore di High Brix Blend, fisiologo e coltivatore di cannabis; Vera Mornatta: medico e segretario della Cellula Coscioni Como; Novella Ciceri: direttivo di +Europa Lario, attivista per la legalizzazione della cannabis. Porterà il proprio saluto Luca Perego, coordinatore di Più Europa Lario e componente del direttivo nazionale del movimento di Emma Bonino.