A Belledo si inaugura l'altalena doppia inclusiva

Sabato 18 maggio alle 16 al parco di Belledo in via Monsignor Polvara a Lecco sarà inaugurata "un'altalena per tutti", donata dall'Associazione di promozione sociale Easy Mami al Comune di Lecco, che in questi giorni procederà alla sua installazione.

Il parco cittadino si arricchisce così di un'altalena doppia inclusiva, che comprende un seggiolino a forma di orsetto, adatto anche ai bambini che necessitano di un supporto speciale, e un seggiolino a tavoletta.

«Grazie all'associazione di promozione sociale Easy Mami, ora anche nel parco di Belledo sarà presente un'altalena in grado di rispondere alle necessità di tutti i bambini - sottolinea l'assessore al Patrinomio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi. Abbiamo segnalato al sodalizio lecchese impegnato nel sociale questo parco, perchè proprio in questo parco necessitavamo di intervenire con una nuova struttura, che installeremo nei prossimi giorni e inaugureremo questo sabato».

L'associazione presieduta da Roberta Panzeri e nata nel 2014 persegue lo scopo di organizzare e sostenere nel territorio lecchese iniziative a favore delle famiglie, attraverso sempre più numerose collaborazioni con enti e realtà del territorio.

«Abbiamo coronato uno dei nostri sogni nel cassetto - commenta la presidente di Easy Mami - quello di regalare momenti di gioia anche a bambini che, senza la sicurezza di un supporto speciale, non potrebbero sperimentare la sensazione di volare, spensierati, verso il cielo, grazie ad un'altalena speciale, inclusiva, un'altalena per tutti, che troverà spazio in un grande parco cittadino come quello di Belledo».

Nel corso del pomeriggio l'Associazione Isola della Stupidera intratterrà grandi e piccini con laboratori a tema, mentre al termine delle attività sarà offerta a tutti una merenda. In caso di pioggia l'inaugurazione sarà rinviata.