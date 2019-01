Inaugurazione nuovo campo di Valmadrera

Nel pomeriggio di sabato 5 gennaio avverrà la inaugurazione del nuovo campo in sintetico dell’Oratorio di Valmadrera . Tra coloro che hanno confermato la presenza Antonio Rossi, sottosegretario allo sport della Regione Lombardia, Carlo Tavecchio, già presidente della Figc, il Parroco di Valmadrera don Isidoro con don Tommaso, il sindaco Donatella Crippa, Romano Parnigoni, presidente de “I Bindun”, con alcuni componenti della squadra, il vicepresidente regionale della LND Marco Grassini, col delegato di Lecco Colombo, i familiari di Italo Fumagalli, che aveva sostenuto questa iniziativa, e numerosi altri. La struttura è stata realizzata per la parte in sintetico dalla ditta Limonta e per le luci dalla ditta Corus .

