Inaugurazione nuovo circolo Arci di Mandello

Dopo la pausa estiva, riapre finalmente il Circolo Arci Family di Mandello del Lario, con un programma fitto di appuntamenti dedicati non solo alle famiglie ma anche ai giovani: musica, concerti e serate a tema saranno i nuovi ingredienti che si aggiungeranno alle già numerose iniziative da sempre punto di forza del Family.

L’appuntamento con l’inaugurazione della nuova stagione è per venerdì 5 ottobre a partire dalle ore 19.00 con il dj set by Gigi Falbo. Ingresso gratuito con tessera ARCI

Tra le novità di quest’anno spicca lo staff, tutto al femminile, che darà una sferzata di allegria e positività al Circolo: Alessandra e Nicole, mamma e figlia, sono due donne forti e determinate che hanno scelto di mantenere lo spirito di familiarità del Circolo Family inserendo un pizzico di eventi ed iniziative stimolanti anche per i ragazzi.

Non mancheranno quindi i corsi di musica, di inglese, di movimento e pilates, con partenza dai primi di ottobre, e non mancherà, come sempre, il ristorante del sabato e della domenica, con l’inserimento di nuovi piatti vegetariani, vegani ed a km “0” .

Ad essi quest’anno verrà affiancato un programma ricco di serate e attività anche per i ragazzi che permetterà loro di ascoltare buona musica, anche d’autore, e divertirsi in modi differenti. Da quest’anno il Family darà altresì l’opportunità ai gruppi emergenti di salire sul palco e suonare i pezzi desiderati: un luogo per poter esprimere se stessi e farsi conoscere al pubblico.

“Adoriamo da sempre questo spazio.” ha dichiaro Alessandra ”Siamo molto emozionate all’idea di poter lavorare insieme per contribuire a rendere questo luogo sempre più un punto di incontro per le famiglie ma anche per i tanti giovani che ci chiedono di potersi divertire e ascoltare buona musica.” ha concluso la mamma.

“Sarà divertente e stimolante lavorare con mia madre. Una sfida che sono certa di riuscire a portare avanti con la mia solita grinta” continua Nicole “Voglio organizzare serate che piacciano ai ragazzi di questa zona e dare l’opportunità a chi lo desidera di esibirsi sul palco del Family. Vogliamo che il Family sia una seconda casa e ci metteremo il massimo per renderlo tale” ha concluso.

I prossimi appuntamenti serali:

- venerdì 12 ottobre Midnight Train

- venerdì 19 ottobre I Croccanti

- venerdì 26 ottobre Torneo di calcetto e karaoke