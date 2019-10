Incontro con l'autore Mattia Conti a Olginate

La Biblioteca di Olginate, nell’ambito della rassegna "I giovedì con l’Autore" organizza l'incontro con Mattia Conti che presenterà al pubblico il suo libro dal titolo "Di sangue e di Ghiaccio" (edito da Solferino). L'appuntamento è per giovedì 24 ottobre nella sede di Villa Sitori sul Lungoadda. Si inizierà alle ore 20 con rinfresco di benvenuto offerto dall'Amministrazione comunale. Il dialogo-intervista con lo scrittore inizierà poi verso le 20.45 a cura del Gruppo di Lettura di Olginate. L'evento si terrà anche in caso di pioggia. Per altre informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero di telefono 0341 681222.

Mattia Conti nasce a Molteno (Lecco) nel 1989. Nel 2011 vince il Premio Campiello Giovani con "Pelle di legno" e nel 2013 ottiene il Premio Prada Journal con il racconto "Gli occhi di Malrico" (pubblicato nella collana digitale Zoom Feltrinelli). Attualmente persegue la passione per scrittura e audiovisivo occupandosi di format e sceneggiatura presso una casa di produzione televisiva e cinematografica.