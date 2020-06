Non si sprecano le crisi

Incontro Nazionale con i massimi esperti tecnici in Italia di Fusioni dei Comuni. «La proposta della Grande Lecco - spiega Appello per Lecco - è stata ritenuta, per come impostata nello studio di fattibilità promosso da Appello per Lecco, come un'ipotesi di lavoro meritevole di essere studiata dai più importanti esperti e professionisti del settore aderenti al coordinamento nazionale Fusioni dei Comuni italiani. Un altro motivo di orgoglio per la nostra associazione. Corrado Valsecchi è stato chiamato a fare da relatore a questo importante evento pubblico nazionale».

