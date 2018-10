Incontro in Confartigianato per scoprire come investire in pubblicità

Confartigianato Lecco organizza per martedì 2 ottobre alle 18.15 in Via Galileo Galilei 1 un incontro informativo su alcune tematiche di grande interesse.

L'occasione è per tutti gli artigiani che vogliano ampliare la propria aziende, investendo sulla pubblicità e puntando sulla formazione dei propri collaboratori, approfittando degli incentivi fiscali.

"Con noi tutto è più semplice" è lo slogan scelto da Confartigianato Lecco per promuovere l'incontro, gratuito e aperto anche ai non associati.