Incontro online sull'attualità della storia e del pensiero di Bob Kennedy

I circoli del Partito democratico di Bellano-Dervio e “Giulio Spini” di Morbegno e Bassa Valle continuano nella serie di incontri organizzati per discutere del pensiero e della vita di grandi uomini politici del passato. Dopo il primo appuntamento dedicato ad Aldo Moro, venerdì 26 giugno alle ore 20.45 sarà il turno di Robert Kennedy.

Più conosciuto come “Bob”, Robert Kennedy era il fratello del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, di cui fu l’equivalente del nostro Ministro della Giustizia. Dopo la morte di JFK, ucciso in un attentato a Dallas nel 1963, continuò la sua opera politica, ma venne anche lui ucciso in un attentato nel 1968.

Iniziativa promossa dai circoli Pd di Bellano, Dervio, Morbegno e Bassa Valle

«Sono passati più di cinquant’anni dal giorno in cui Robert Kennedy venne ucciso, mentre era in corsa per diventare il presidente degli Stati Uniti d’America - ricorda Federico Gusmeroli, coordinatore del circolo dem della Bassa Valle - Il suo pensiero è però oggi più che mai attuale: pensiamo solo alla forte critica al PIL come strumento di misurazione del benessere e alla lotta alla violenza razziale negli Stati Uniti. Sebbene molto meno conosciuto, in Italia, del fratello John, le sue idee possono essere di grande stimolo anche oggi».

«Crediamo che sia utile e stimolante per tutti approfondire il pensiero e la vita di Bob Kennedy - dichiara Andrea Nogara, segretario del Circolo Pd Bellano Dervio - Nel corso dell’incontro cercheremo di attualizzare, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno mosso grandi proteste negli Usa e nel mondo dopo l’uccisione di due afroamericani da parte della polizia americana, l’operato di Bob Kennedy nella lotta alle discriminazioni e alla piena integrazione razziale».

Ospite della serata Alberto Mattioli

L’ospite della serata sarà Alberto Mattioli: giornalista, già vicepresidente della Provincia di Milano, è autore insieme a Mauro Colombo del libro “Parola di Bob”, dove si ripercorre la vita e i discorsi di Bob Kennedy. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook dei circoli a partire dalle 20.45 di venerdì 26 giugno e sarà disponibile anche nei giorni successivi, sempre sulle pagine facebook, anche a chi non è iscritto al social network.