"Immigrazione, diritti e sicurezza": il Decreto Salvini e gli effetti nel territorio

Giovedì 17 gennaio, alle ore 20.45, presso la sala Ticozzi di via Ongania a Lecco, l'Anpi provinciale, insieme ad associazioni ed altri soggetti impegnati sul tema e con il patrocinio del Comune di Lecco, ha organizzato un'iniziativa pubblica per presentare i contenuti del provvedimento su immigrazione e sicurezza voluto dal governo e convertito in legge dal Parlamento a fine 2018 (d.l. n.113/2018, conv. in L. 132/18).

Dall'abrogazione della protezione umanitaria all'intervento sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), dai nuovi tempi di trattenimento dei migranti all'esame della domanda di protezione, dall'iscrizione anagrafica alla tutela dei vulnerabili e degli esclusi, dall'accoglienza presso i grandi centri pollaio all'orientamento delle prefetture. Fino alle ricadute direttamente registrate dai Comuni e dai servizi sociali delle amministrazioni locali.

L'avvocato Giulia Vicini dello Studio Diritti e Lavoro di Milano illustrerà nel dettaglio il testo della legge. Brizida Haznedari, operatrice della cooperativa L'Arcobaleno di Lecco, offrirà un'istantanea aggiornata dell'attuazione e degli effetti del cosiddetto "Decreto Salvini" sul sistema di accoglienza del territorio. Interverrà anche Filippo Galbiati, presidente dell'assemblea dei sindaci, Distretto di Lecco.

L'iniziativa non è meramente tecnica ma ha un preciso carattere progettuale e si pone come obiettivo quello di rafforzare reti territoriali in grado di monitorare e far fronte ai risvolti drammatici del provvedimento governativo, coniugando azione umanitaria ad azione giuridica. Perché come giustamente ha ricordato Gianfranco Schiavone, studioso e vice-presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), «sulla cosiddetta gestione delle migrazioni si misura la tenuta della democrazia nel nostro Paese».

