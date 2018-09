Incontro sulla famiglia con "Il Chicco di Grano"

Tornano gli incontri e i percorsi educativi promossi dall’associazione “Il Chicco di Grano”. Il prossimo appuntamento sarà dedicato al tema “Famiglia di famiglie in cammino” e si terrà venerdì 28 settembre alle 20.45 nella biblioteca di via Cittadini a Vercurago. L’iniziativa prevede il prezioso contributo di referenti istituzionali e volontari del territorio.

Dopo l’introduzione di Elio Greppi, presidente dell’associazione, verrà dato spazio alla testimonianza di alcuni genitori, prima degli interventi di: Carlo Greppi (sindaco di Vercurago e presidente della Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino), monsignor Angelo Riva (vicario territoriale), don Roberto Trussardi (direttore Caritas di Bergamo) e padre Walter Persico (religioso somasco). La coordinatrice Laura Cereda presenterà il percorso futuro e le prossime iniziative del Chicco di Grano.

«L’invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione, in particolare agli adulti che si occupano e si preoccupano del benessere della coppia e della famiglia - spiega Laura Cereda - Durante l’estate abbiamo condiviso molte riflessioni ed eccoci ora pronti a organizzare una serata in cui verrà presentato anche il percorso futuro a servizio del territorio e delle famiglie». Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0341 420046.